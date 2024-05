Det er særlig barn og unge som prioriteres når Kultur- og likestillingsdepartementet deler ut spillemidlene.

– Vi ønsker at alle barn og unge skal finne fritidsaktiviteter de liker og ha mulighet til å delta. Jeg er glad for at regjeringen bidrar til dette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Totalt går 7,1 milliarder kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til idrett, kultur og frivillighet. Dette er noen av årets fordelinger:

* 20 millioner kroner mer til Den kulturelle skolesekken.

* 20 millioner kroner mer til Frifond-ordningene.

* 15 millioner kroner til leselyst og litteratur.

* Nær 9 millioner kroner mer til Kulturrom.

* Over 5 millioner kroner mer til nasjonale musikkorganisasjoner.

* 3,5 millioner kroner mer til tilskuddsordning for korps og orkester.

* 2,7 millioner kroner mer til arkivtiltak.

* 1,5 millioner kroner mer til museumstiltak.