– Det jeg har lyst til å beklage nå, er først og fremst at jeg brukte ordet terrorist i omtalen av Støre, Stoltenberg og Tangen. Det var ikke bare dumt og hensynsløst sagt – det er feil og det stemmer ikke, sa Kaur da hun var gjest på Politisk kvarter mandag morgen.

Det var fredag at Kaur publiserte en Tiktok-video der hun blant annet stemplet statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister. Kaur har senere beklaget at hun kalte Støre terrorist og har slettet videoen.

– Det har vært viktig for meg å påpeke at man må være forsiktig med hvordan man bruker ordet terrorist i omtalen av palestinerne og Hamas, så da blir det en dobbeltstandard fra min side. Det var galt, rett og slett, sa Kaur mandag.

AUF: Sterke reaksjoner

Også AUF-leder Astrid Hoem var på Politisk kvarter mandag morgen. Hun mener Kaur plasserte Støre i samme kategori som Anders Behring Breivik ved å kalle ham terrorist.

– Vi er veldig opptatt av at man har ansvar for sitt eget omland og har sagt at høyresiden har et særlig ansvar for ytre høyre om å si fra når man ser den type konspirasjonsteorier og ordbruk. Når vi nå også ser det på venstresida, er det viktig at Rød ungdom tar et oppgjør med det, sa Hoem.

Hoem, som selv overlevde terrormassakren på Utøya, har fått en rekke sterke reaksjoner på ordbruken til Rød Ungdom-lederen og det tilsynelatende forsøket på oppklaring dagen etter fra generalsekretær Syver Kleve Kolstad i ungdomspartiet.

Kaur: Ikke noe 22. juli-kort

– Vi har hørt det samme fra høyresiden mange ganger tidligere. Nå har vi for første gang hørt det samme fra venstresida, sa Hoem.

Underveis i radioprogrammet ble Kaur konfrontert med et lydklipp av Kolstad, der han uttalte at det er «helt forkastelig» å bruke 22. juli som motargument mot folk som kritiserer Støre. Kaur svarte med å kalle håndteringen av saken «skikkelig dårlig».

– Det finnes ikke noe 22. juli-kort å dra, og det blir helt feil å implisere at det er det, sa Kaur.

Om sine egne uttalelser sa hun at hun i Tiktok-videoen prioriterte å bruke et retorisk virkemiddel for å fremme sine synspunkter om at Norge profitterer på Israels krigføring på Gaza, framfor «å snakke sant».