– GPS-forstyrrelser i estisk luftrom utført av Russland har påvirket sivil luftfart i vår region. Russland bryter med dette internasjonale reguleringer, skriver utenriksminister Margus Tsahkna på X/Twitter.

Finnair meldte mandag at de stanser flygninger til og fra Tartu øst i Estland i en måned. Årsaken er GPS-forstyrrelser som har hindret to fly i å lande. I mellomtiden skal flyplassen installere utstyr som gjør at fly ikke er avhengig av GPS for å lande. De fleste flyplasser har allerede slikt utstyr.

Finnair har ikke sagt noe om kilden til forstyrrelsene, som har økt i omfang siden 2022.

Flyselskapet har imidlertid meldt om lignende problemer i nærheten av den russiske enklaven Kaliningrad og ved Finlands grense mot Russland.

Verken Kreml eller Russlands forsvarsdepartement har kommentert anklagene.

Ifølge en finsk flygerforening foregår det nå GPS-jamming i lavere høyde og i et større område enn for seks måneder siden.

– Det har også begynt å komme til den nordlige siden av Finskebukta. Og det samme har skjedd i Sverige, der det har nådd svensk luftrom, sier Lauri Soini, som leder flygerforeningens sikkerhetskomité. Han jobber selv som flyger i Finnair.