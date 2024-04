– Dette er en svært spesiell sak. Riksrevisjonen har aldri vært borti noe lignende. Det er allerede kjent at NSM har gått langt utover sine fullmakter, men Justis- og beredskapsdepartementet har heller ikke fulgt godt nok opp situasjonen i NSM. Begge deler er kritikkverdig, mener riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen konkluderer med at det er kritikkverdig at NSM inngikk en ulovlig låneavtale for å finansiere et fremtidig behov for lokaler.

Bryter med Grunnloven

– Det bryter både med Grunnloven og Bevilgningsreglementet, slår Riksrevisjonen fast.

I tillegg får Justis- og beredskapsdepartementet kritikk for at de ikke fulgte opp NSMs flytting og låneavtalen i tilstrekkelig grad.

I desember i fjor ble det kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har hatt en privat låneavtale på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu.

Offentlige etater har ikke lov til å oppta lån, og driften skal finansieres med bevilgninger fra Stortinget. Bare Stortinget kan vedta at staten skal ta opp lån, ifølge Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av samme dag som avtalen ble kjent.

– Fortjent kritikk

Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, mener kritikken i NSM-saken er fortjent.

– Høyre mener dette er fortjent kritikk fra Riksrevisjonen. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt god nok kontroll med NSM, sier han.

– Vi forventer at justisminister Emilie Enger Mehl tar til seg kritikken og følger opp Riksrevisjonens konklusjoner, fortsetter Frølich.

Også Rødts Seher Aydar, som også sitter i kontrollkomiteen, forventer at justisministeren sørger for en opprydding.

– Nok en gang blir det understreket hvor alvorlig denne saken er, og hvor uhyre viktig det er at departementer følger opp sine underliggende etater, og særlige de hemmelige tjenestene. Justis- og beredskapsdepartementet har også et ansvar i denne saken, for de har ikke gjort jobben sin, sier Aydar.