Avisa skriver at mannen i 2019 ble dømt til ni års fengsel for overgrep mot flere barn, og at han ble pågrepet i desember mens han sonet i en overgangsbolig.

Overgangsboliger er et fengslingstilbud med lav sikkerhet, som skal forberede dømte på et fritt liv.

– Han ble siktet for befatning av overgrepsmateriale, altså bilder eller filmer som viser overgrep mot barn, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen til VG. Mannen har forklart seg for politiet og nekter straffskyld, skriver avisa videre.

Vest politidistrikt fikk vite om nedlastingen fra National Center For Missing and Exploited Children, som jobber for å motarbeide overgrep mot barn og menneskehandel.

Andersen sier at nedlastingen skjedde under permisjon i høst. Mannen ble i 2018 pågrepet på nytt etter å ha blitt løslatt fra varetekt. Den gang hadde han avtalt å ha sex med det han trodde var en 14 år gammel gutt, som i virkeligheten var en voksen mann som varslet politiet.