Oslo tingrett mener at det ikke er bevist at mannen skjøt for å drepe den andre personen, og han ble isteden dømt for grove trusler, melder VG.

13. juni i fjor løsnet mannen i 20-årene ett skudd på Grønland i Oslo. Ingen ble truffet av skuddet, men han ble senere tiltalt for drapsforsøk og for ulovlig å ha hatt med seg våpen på offentlig sted.

Frifinnelsen for drapsforsøk delte rettens medlemmer, to mot én, der rettens leder utgjorde mindretallet. Dommen ble avsagt under dissens, og men ble dømt til to år og fire måneders fengsel.

– Min klient er lettet over å ha blitt frifunnet for drapsforsøk. Han ble truet på livet, en direkte årsak til at han så seg nødt til å avfyre skuddet, sier mannens forsvarer, advokat Inam Ali, til avisen.

Han sier at klienten hans ikke har bestemt seg om han vil anke dommen ennå.

Statsadvokat Sturla Henriksbø la ned påstand om sju års fengsel og varsler at dommen er anket.