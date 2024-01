– Vårt helt klare inntrykk er at han har det veldig bra og at han har en plan for å leve et langt og godt liv, sa psykologspesialist Inni Rein da hun møtte i den sivile rettssaken mellom Breivik og staten, for anledningen i Ringerike fengsel.

Psykologspesialisten i Ila fengsel skrev sammen med psykiater Birgit Johansen en ny trusselvurdering om Anders Behring Breivik i fjor. I den forbindelse snakket Rein med den terrordømte 44-åringen i til sammen ti timer.

– Har dere sett noe spor av at han har vært suicidal, spurte advokat Andreas Hjetland som fører statens sak i retten.

– Nei, han har sagt at han vært det, svarte Rein og la til at de ikke hadde sett spor av noe virkelig dødsønske hos Breivik, men at han har truet med å ta sitt eget liv i forsøk på å oppnå noe i fengselet.

Breivik har saksøkt staten fordi han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Dette er blitt kraftig imøtegått av regjeringsadvokaten.