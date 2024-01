– De siste dagene har vi drevet søk rundt bopel og har søkt så godt som mulig ut ifra forholdene vi har nå, sier innsatsleder Line Andresen Olstad til NRK.

– I dag fortsetter vi søk med hunder på en av toppene nord for bopelen, samt at vi nå søker med dykkere i havna her i Stavern. Samtidig vil det gå et hundesøk langs land, sier Olstad.

Hun roser alle som har deltatt i det omfattende søket etter kvinnen.

– De har gjort en formidabel innsats over flere dager, det gjelder også de uorganiserte letemannskapene. Det fortsetter med fullt trykk i dag, sier hun.

Kvinnen er fremdeles formelt siktet og etterlyst i Norge og internasjonalt etter at en mann ble funnet død på en adresse i Stavern tirsdag i forrige uke.

Politiet har de siste dagene søkt etter kvinnen, uten hell. Torsdag lette politiet i området med hunder, droner og politihelikopter.

Politiet har en rekke teorier, men vet ennå ikke hva som har skjedd med kvinnen.

