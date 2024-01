– Siktede, som døde på sykehus, døde også som følge av skuddskader, opplyser Roger Næss, leder for etterforskningsseksjonen ved Elverum politistasjon, i en pressemelding fredag.

Pårørende er orientert, står det videre i pressemeldingen.

Det var like før klokken 22 mandag kveld at politiet fikk melding om at Varatharajan var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset i Elverum.

Under tre timer senere ble hun funnet skutt og drept i en bil ikke langt fra sykehuset. I samme bil ble den antatte gjerningspersonen funnet hardt skadd. Den 32 år gamle mannen døde senere av skadene.

Politiet opplyser at de i neste uke fortsetter arbeidet med å undersøke Varatharajans og siktedes bil, blant annet å lete etter eventuelle sporingsenheter på fornærmedes bil. De vil også gjøre avhør av flere vitner.

– Flere vitner har meldt seg, og noen av disse er eller vil bli kontaktet for å fortelle hva de har sett eller hørt, står det i pressemeldingen.

Varatharajans familie har rettet skarp kritikk mot politiet og kalt det «et varslet drap». Mannen som er siktet for å ha drept 30-åringen, var blitt ilagt besøksforbud, men han skal ha brutt forbudet ti ganger.

Den drepte kvinnen og siktede var kjærester i tre-fire måneder for et snaut år siden. De har begge adresser i Oslo.