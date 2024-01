– Ta hensyn til kulden i utelivet! Det er snart helg, og flere skal kanskje på fest eller ut på byen. Det er meldt veldig kaldt vær, skriver nettpatruljen til Oslo politidistrikt på sine Facebook-sider fredag ettermiddag.

De minner videre om at det er viktig det er viktig å kle seg med varme klær, og at man er ekstra sårbar når man drikker alkohol. I tillegg ber de om at man ikke etterlater venner alene ute i kulden.

Lørdag kan det bli ned mot 19 minusgrader i hovedstaden.