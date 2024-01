– Den debatten som har vært i nord, den skjønner jeg veldig godt kan skape utrygghet. Men den debatten vi har der, den kommer vi til å få flere steder i Norge, sa statsminister Støre (Ap) da han gjestet Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

En arbeidsgruppe i Helse nord foreslo i fjor høst å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Lofoten og fjerne akuttilbudet i Narvik. Saken har vakt sterke reaksjoner.

– Vi går gjennom en aldring i befolkningen, får nye helsebehov, og vi må få nok helsepersonell, poengterte han, blant annet med henvisning til helsepersonellkommisjonen som advarer mot mangel på helsepersonell i framtida.

Kommisjonen slår fast at det blir færre ansatte per pasient i årene framover.

– Vi må gjøre ting på nye måter, og da må vi også orke å stå i de diskusjonene på best mulig måte. Og vi som politikere må si at kvaliteten og tryggheten skal være ivaretatt, både når gjelder det som er akutt og det som gjelder sikker og trygg behandling. Da er det ikke nødvendigvis sånn at det vi gjør i dag, er akkurat sånn vi skal gjøre det i morgen, sier Støre.

Forslagene fra arbeidsgruppen skal behandles i styret i Helse nord og deretter sendes på høring.

Helse nords styre skal vedta en endelig plan i slutten av april etter alle høringsinnspill er vurdert. Deretter kommer dem på Kjerkols bord.