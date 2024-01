En av årsakene til lavere melkeproduksjon, er ifølge Tine at landbruket ble rammet av både tørke og flom i fjor sommer, skriver Dagbladet.

– Matproduksjon i jordbruket blir vanskeligere hvert år framover, sier Thomas Cottis, klimaaktivist og høyskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet, til avisen.

Han mener at det mest alvorlige med det norske matsystemet er at det er helt avhengig av mat og dyrefôr fra andre land.

– Halvparten av kraftfôret til husdyra våre og mer enn 60 prosent av maten vi spiser er importert. Det meste kjøper vi fra land lenger sør, og de vil få enda mer klimaproblemer for sitt jordbruk enn det vi får, sier Cottis.

Høyskolelektoren påpeker viktigheten av å kutte utslipp av klimagasser og sier at verden og Norges matforsyning ikke tåler mer enn to grader global oppvarming. Han mener at endringer i matsystemet kan være en vei å gå.

– Vi får ti ganger så mye mat fra samme areal jord hvis vi produserer plantebasert mat istedenfor kjøtt. Bøndene får også mer å gjøre. Dette er jo en stor gladmelding, sier han.

Cottis påpeker også at mer plantebasert mat og mindre animalske produkter kan føre til bedre helse, økt selvforsyning og lavere utslipp av klimagasser fra jordbruket.