Miljøpolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde sier til Klassekampen at selv om vi faser ut all fossil energi og følger alle grønne tiltak, så er det et problem at vi overforbruker ressursene våre.

– Det er ikke bærekraftig for klima og natur, sier Høyre-politikeren.

Hun sier at sirkulærøkonomi er mer enn bare resirkulering av plastposer. Materialer i byggenæringen, varehandelen og industrien kan gjenbrukes.

– Regjeringen har ikke en troverdig klimaplan, og mangelen på tiltak for å få til en sirkulær økonomi gjør den enda mindre troverdig. Jeg er bekymret for at dette står helt nederst på prioriteringslista til regjeringen.

Hun peker på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet – sammen med Frp – stemte ned Høyres forslag om sirkulærøkonomi i Stortinget.