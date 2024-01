Statens vegvesen gjentar onsdag morgen oppfordringen om at folk lar bilen stå og særlig unngår å kjøre på E18 i Agder. Politiet har stilt seg bak oppfordringen. De ber folk unngå å kjøre hvis de ikke må.

– Det er fortsatt dårlig vær. Det er vinden som er det verste nå. Det føyker igjen veldig fort. Det er særlig vanskelig å holde avkjøring- og påkjøringsramper åpne, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB.

Han håper folk følger oppfordringen. Dersom det er noen som absolutt må ut på tur, har han dette rådet:

– Man må iallfall sjekke vær og føremelding, det kan man gjøre på 175.no eller i vår trafikkapp. Så må man ta forholdsregler. Tenk at man skal ut på en potensiell lang kjøretur. Ha med ekstra klær, mat og drikke og gjerne en spade, og ha full tank eller fullt batteri, sier han.

Larsen sier at det er Agder som er hardest rammet. Oppover i Vestfold, Telemark og Buskerud har det roet seg.

- Der ser vi sort asfalt nå, sier Larsen.

Skoler er stengt

Togtrafikken er også rammet, og togene mellom Oslo og Kristiansand er innstilt. Flere skoler er stengt, og flere kommuner har bedt folk ha hjemmekontor.

Agder fylkeskommune holder tolv videregående skoler stengt onsdag. Alle skoler i Kristiansand og Arendal stenger også onsdag som følge av snømengdene

Tvedestrand har også vedtatt å utsette skolestart etter juleferien med én dag på grunn av snøværet, melder NRK. I Risør skal både skoler og barnehager holde stengt onsdag på grunn av snøen, melder VG.

Kan stenge hele E18

Statens vegvesen har advart mot at det kan bli aktuelt å stenge hele E18 i Agder onsdag.

Avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen sier det er urovekkende mange som har valgt å kjøre tirsdag, tross advarsler fra politi og Vegvesenet.

– Derfor gjentar vi: La bilen stå hvis du ikke har prekære behov for å ferdes på veiene i Agder i morgen. Ikke sett deg selv eller andre i en vanskelig situasjon. Det vil ta lengre tid å få hjelp enn normalt. Og bidra til at veiene er åpne for dem som har viktige funksjoner knyttet til liv og helse, sier Hansen.

Bekymret

Han sier det har vært flere hendelser på E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand. Det har ført til blokkeringer, store forsinkelser og til dels langvarig stans i trafikken.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå situasjoner som er utenfor vår kontroll, sier Hansen.

Alt av brøytemannskaper er kalt ut – og det er hentet inn ekstra brøytebiler fra Vestlandet. Men det har kommet mye snø. Den må flyttes, og med en gang det er brøytet, tar vinden tak i snøfonnene og blåser igjen veiene.

Det er ventet at været blir verre utover onsdagen, før det til slutt roer seg. Det er imidlertid kommet svært mye snø, så det vil ta tid å få alt unna.