Åtte ganger fikk Bane Nor såkalte tidsbegrensede tillatelser for den nye strekningen Farriseidet-Porsgrunn, skriver NRK.

Hele veien lovet Bane Nor Statens jernbanetilsyn at dokumentasjonen som sistnevnte etterspurte var nær forestående. Jernbanetilsynet trengte å få dokumentert at signalanlegget var i orden, og begynte i høst å dele ut dagbøter til Bane Nor.

4. desember fikk Jernbanetilsynet nok – og stengte strekningen med umiddelbar virkning. Tre dager senere fikk Bane Nor nok en midlertidig tillatelse, og 15. desember var omsider dokumentasjonen på plass og den endelige tillatelsen utdelt.

– Vi jobber nå med å finne ut hvordan dette kunne skje. Det er viktig for oss at jernbanen kan holdes åpen slik at togene går som avtalt og passasjerer og gods kommer trygt fram, sier kommunikasjonssjef Anne-Lise Ottesen i Bane Nor.

Hun legger til at man har gjennomgått alle strekninger, og så langt ikke funnet flere strekninger som mangler dokumentasjon.