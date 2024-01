Mer tempo i kraftutbyggingen. Tettere tilknytning til EU. Og vilje til å utforske mulighetene innen kunstig intelligens. Alt dette og mer til står på NHOs ønskeliste når årskonferansen går av stabelen tirsdag.

– Vi må skape håp i det som mange opplever som en vanskelig tid, sier Almlid til NTB.

Ingen pekefinger

Nesten alt som kan krype og gå av ledende politikere, næringslivsfolk, mediene og andre, over 1300 i tallet, er påmeldt konferansen, som i år har fått headingen «Lederskap og løsninger».

Tittelen er valgt med omhu. Muligens som en motsats til fjorårets konferanse, der «uro» var fellesnevneren.

– Denne gangen ville vi ikke bare peke på bekymringer, men også på løsninger. Da er lederskap viktig – både nasjonalt og internasjonalt, sier NHO-sjefen.

Den journalistutdannede 54-åringen har ledet NHO siden 2018, gjennom både energikrise, pandemi og nå krig i Europa og dyrtid. Samtidig blir klimakrisen stadig mer voldsom og kostbar.

Det haster med å få på plass mer fornybar kraft, framholder Almlid.

– Men det er for lite handling over alt. Nå må vi få opp tempoet. Den handlingskraften vi viser nå, er den vi vil bli målt på, sier NHO-sjefen, som understreker at dette ikke er ment som noen pekefinger til dagens regjering.

– Og vi må snakke bedre sammen om hvordan vi skal løse ting, i stedet for polariserte debatter om hvem som ikke gjør hva, sier Almlid.

Tenke nytt om EU

For norske bedrifter er det likevel én ting som gjelder mer enn mye annet: EØS-avtalen, som rundet 30 år 1, januar.

En fersk rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, laget på oppdrag av NHO, konkluderer med at avtalen har ført til opptil 65 prosent mer handel med EU og økt vanlige nordmenns realinntekt med mellom 2 og 6 prosent.

Nå er tida inne for å tenke nytt om EU, mener Almlid.

– Veldig mye av det skjer i EU, går veldig fort, og mye av dette ligger utenfor EØS-avtalen. EU har store ambisjoner om å ta en sikkerhetspolitisk rolle. Hvor er Norge da, spør han.

Må påvirke mer

Svaret gir seg selv, mener NHO-sjefen.

– Vi må knytte oss tettere til EU. Det er det korte svaret. Vi må bruke mer tid og ressurser tidlig i prosessene for å påvirke der vi kan påvirke. Det betyr at vi må få opp antallet i forvaltningen som jobber med EU, og ha mer fokus i Stortinget. Vi må vise oss ikke bare som de som krever unntak, men være mer proaktive, slår han fast.

– Hva tenker du om at statsministeren sier at vi ikke trenger en ny EU-debatt i Norge?

– Vi trenger absolutt en debatt når det gjelder Norges tilknytning til EU. Enkelte ønsker jo å fjerne EØS-avtalen! Men det er ikke sikkert vi trenger en ny medlemsdebatt nå. Men vi kan jo håpe at den kommer på et senere tidspunkt, sier Almlid.

– Kan bli KI-året

Selv har han viet åpningstalen til å snakke på mulighetene som ligger i kunstig intelligens. For dette er også et skifte som vil prege verden i tida som kommer.

– Jeg tror 2024 vil bli et handlingens år. Det kan bli KI-året i Norge. Vi er jo teknologioptimister her til lands, og mulighetsrommet når det gjelder digitale løsninger og kunstig intelligens, er jo kjempestort. Dette må vi bruke, sier Almlid, som gleder seg spesielt til å løfte fram unge bedrifter som har funnet nye digitale løsninger, på scenen.

Og det han gleder seg aller mest til, er Spotify-gründer Daniel Ek og hans tanker om digitale løsninger.

– Han står ikke ofte på sånne scener, sier Almlid.