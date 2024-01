Etter mange nyheter om svikt i forsyningen av norske egg og poteter, og meldingen om at Tine må spe ut melkeprodukter med utenlandsk tørrmelk, har landbruksministeren innkalt produsentene til møte.

– Det finnes melk, og det finnes egg, men jeg er lite fornøyd med situasjonen. Tine har ikke gjort jobben sin godt nok, slår Pollestad fast.

Statsråden ser at det vil være en diskusjon om hva det er som har gått galt i produksjonen, men vil ikke kalle det noen krise. Han mener situasjonen som har oppstått, ikke åpner for å snu opp ned på systemer i matforsyningen, men sier man må finne ut av hva som må gjøres for å komme tilbake til en normalsituasjon.

Varslingsplikt

– Jeg har forståelse for at noen vil benytte en slik mulighet til å gjøre noe, men jeg er opptatt av at Tine skal bestå som i dag, sier Pollestad.

Q-meieriene har i flere måneder protestert mot regjeringens kutt i tilskudd på 50 millioner kroner til meieriene utenfor Tine. Mandag sendte de et brev til landbruksministeren der de kritiserte Tine for å ha opplyst om melkeunderskuddet for sent og ba Pollestad om å skille reguleringsselskapet Norsk Melkeråvare helt ut av Tine, skriver E24.

Pollestad opplyser til NTB at han selv fikk vite om Tines melkeunderskudd på 1 prosent i desember.

Q-meieriene sier de kunne ha produsert mer melk dersom de hadde visst om Tines problemer og mener selskapet har brutt informasjonsplikten.

Svikt i markedet

Høyre kritiserte mandag regjeringen og sa at svikten i leveringen av norske landbruksvarer vitner om en jordbrukspolitikk som ikke virker. Partiets landbrukspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle, sa til VG at politikken vitnet om den samme som på 1950-tallet.

Pollestad tilbakeviser kritikken. Han forklarer mangelen på norske egg blant annet med at en svak krone i høst, kombinert med fall i europeisk eggproduksjon på grunn av salmonellautbrudd, førte til en uvanlig høy etterspørsel etter norske egg fra næringsmiddelindustrien. Dermed blir det fortere utsolgt for egg i norske butikker enn vanlig.

– I utgangspunktet har vi overskudd av norske egg, sier Pollestad.

I 2022 ble 13 norske eggprodusenter betalt av staten for å legge ned produksjonen. Bondeorganisasjonene ba da om en strengere regulering, men regjeringen valgte å sette ned tollen på utenlandske egg for at matindustrien skulle importere egg og eggpulver fra utlandet.

Ambisiøse mål om selvforsyning

Fenomenet med at det oppstår svikt i leveransene av basisvarer i den norske husholdningen, har gitt nytt liv til diskusjonen om den svake norske selvforsyningen.

Norge har i dag en selvforsyningsgrad på snaut 40 prosent. Regjeringen har satt i gang et program for å øke norsk selvforsyning til 50 prosent.

– Dette er et ambisiøst mål når vi tenker på at folk spiser det de vil, men å gå fra 40 til 50 prosent selvforsyning er et ganske stort løft som jeg håper vi kan få til sammen, sier Pollestad.