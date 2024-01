– Vi begynner i dag, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Det digitale krafttaket ble kunngjort fra scenen i Oslo Spektrum på NHOs årskonferanse tirsdag.

– Vi kommer til å invitere masse folk med på dette – akademia, LO og regjeringen, som har svart positivt i dag, sier Almlid.

Digitalt toppmøte

I tillegg inviterer NHO sammen med LO til et digitalt toppmøte i vår.

Potensialet i å utnytte nye digitale løsninger er enormt, mener Almlid. Ambisjonen er å doble antall bedrifter som bruker kunstig intelligens (KI) på to år.

– Bare å snakke om det har betydning, det å dele gode eksempler. Kan vi finne måter å gjøre ting raskere og bedre på. Hvordan kan vi for eksempel dele data og utvikle samfunnet, sier Almlid.

– Lykkes vi, kan Norge bli et digitalt foregangsland, mener han.

Oppretter digitaliseringsforum

Digitaliseringsminister Karianne Tung er enig.

– Kunstig intelligens representerer store muligheter til å skape nye jobber og løse store samfunnsutfordringer. Vi må bruke folk der de trengs, og teknologi der vi kan, sier hun til NTB.

Regjeringen oppretter nå et eget digitaliseringsforum, der næringslivet, forskningsmiljøer, gründere og offentlige etater skal møtes et par ganger i året.

– Vi må sette fart i utviklingen, slik at vi får løftet de gode prosjektene, sier hun.

Ligger langt bak

Men foreløpig ligger Norge langt bak i utviklingen, der særlig USA har tatt teten, med EU et stykke bak.

– 80 prosent av norske selskaper har ikke en KI-strategi, påpekte Paula Doyle fra Aker BP fra scenen i Oslo Spektrum.

Tankevekkende, mener Almlid.

– Her må vi gire opp, slår han fast.

Det er også viktig å diskutere hvordan KI skal reguleres, mener Almlid, som viser til den nye KI-loven som EU nylig har vedtatt.

– Skal vi henge oss på dette? Ja, det skal vi kanskje, men hva betyr det for norsk næringsliv, sier NHO-sjefen.

Mer tech-utdanning

Almlid påpeker også at nye tider krever ny kompetanse. Med et samarbeid mellom næringsliv, akademia og myndigheter kan hullene lettere avdekkes.

– Blant annet kan det vise seg at man trenger med tech-kompetanse både på yrkesfagsnivå og doktorgradsnivå. Hva betyr det nå det gjelder dimensjoneringen av yrkesfag, hvordan universitetene skrur sammen sine programmer og så videre. Med et slikt samarbeid kan vi bidra til at politikken henger sammen, sier han.