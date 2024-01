Det har blitt satt kulderekorder flere steder i landet den siste tiden, men nå går det mot noen dager med høyere temperaturer.

Det betyr ikke at vinteren går mot en slutt. Neste uke varsles det igjen om mange minusgrader landet rundt.

– Det er høy sannsynlighet for en ny runde med svært lave temperaturer i store deler av landet neste uke. I områdene som får lavest temperatur, kan det faktisk bli ned mot -30, skriver Meteorologisk institutt på X/Twitter.

Her understrekes det at det fortsatt er en uke til kulden er meldt, så meteorologene vil følge med. Vakthavende meteorolog Martin Granerød forteller til VG at kulden ikke skal vare i altfor mange dager.

– Per nå ser det ut til tre dager med de laveste temperaturene, men så er det en antydning om at når vi nærmer oss neste helg igjen, så vil vi få en gradvis økning, forteller Granerød til avisen.

Han sier det er de typiske plassene som Finnmarksvidda og indre dalstrøk østafjells som vil få de laveste temperaturene. Langs sørlands- og vestlandskysten er det ventet litt mildere vær enn i resten av landet.