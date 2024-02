Bøndene er ikke bare misfornøyd med EUs krav om mindre bruk av plantevernmidler, men vil også ha slutt på importen av billige landbruksprodukter fra Ukraina.

Misnøyen uttrykte de onsdag ved hjelp av sirener, horn og fyrverkeri i sentrum av den polske hovedstaden.

«Vi bønder og frie polakker krever stans i den grønne galskapen», lød teksten på ett av bannerne til demonstrantene. «Vårt land – vår mat» sto det på et annet.

Etter at Russland invaderte Ukraina for to år siden opphevet EU importavgiften og kvotene på landbruksprodukter fra Ukraina for å hjelpe landets økonomi.