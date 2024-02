Det viser nye tall fra SSB.

Den totale gjelden lå ved utgangen av januar på 7280 milliarder kroner.

Selv om norske husholdninger fortsatt har en økning i gjeld, fortsetter gjeldsveksten å falle også på dette området.

Veksten lå på 3,3 prosent i januar, en marginal nedgang på 0,1 prosent fra desember i 2023. Husholdningenes gjeld lå ved utgangen av januar på 4311 milliarder kroner.

– Forventninger om at vi nå har nådd rentetoppen og at vi etter hvert kan få redusert styringsrente i årene som kommer, ser ut til å ha stabilisert gjeldsveksten på et lavt nivå, sier seniorrådgiver i SSB, Even Oppedal, i deres rapport.