De to kandidatene er nominert av bispedømmerådene, opplyser Den norske kirke i en pressemelding.

Kristin Gunleiksrud Raaum går i år av som leder av Kirkerådet etter å ha vært leder siden 2016. Hvem som blir hennes erstatter, skal avgjøres på Kirkemøtet i april, hvor de nyvalgte medlemmene etter høstens kirkevalg møtes for første gang.

Kirkerådet er et forberedende og iverksettende organ for Kirkemøtet, som er kirkens øverste valgte organ. Kirkerådet er sammen med Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd et av de sentrale råd under Kirkemøtet i Den norske kirke.