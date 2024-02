– Aleksej Navalnyjs død er et sjokk for veldig mange, som hadde et lite håp for det demokratiske Russland. Navalnyj forblir et forbilde av et menneske med sterk tro på demokratisk, åpent og rettferdig Russland, skrev SmåRådina i en pressemelding fredag ettermiddag.

Der oppfordret de til en demonstrasjon foran ambassaden klokka 17 «for å holde russiske myndigheter ansvarlig for Navalnyjs død». Anslagsvis 30–40 personer var til stede.

Russlands ambassade i Drammensveien har ellers vært gjenstand for en rekke demonstrasjoner mot krigen i Ukraina siden fullskalainvasjonen i februar 2022.