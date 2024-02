Saken ble oversendt Spesialenheten for politisaker fra Troms politidistrikt, for vurdering av om det forelå et grovt brudd på en tjenesteplikt.

Spesialenheten skriver i sin avgjørelse 1. februar i år at de finne det bevist utover enhver rimelig tvil at den politiansatte ikke hadde tjenestemessig behov for å gjøre oppslagene og at de dermed utgjorde et forsettlig og grovt brudd på tjenesteplikten.

Boten ble fastsatt til 5000 kroner for overtredelse av straffeloven paragraf 171 om tjenestefeil.