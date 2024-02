Mann pågrepet etter trusler med skytevåpen i Trondheim

En mann i 20-årene ble natt til onsdag pågrepet mistenkt for vold og trusler med skytevåpen på Møllenberg i Trondheim.

– En mann som var ute og gikk en tur på Møllenberg tok kontakt med oss klokken 2.26 og fortalte at han var blitt truet med våpen av en annen mann, forteller operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Han opplyser at våpenet, en revolver eller pistol, var ekte. Men det ble ikke løsnet noe skudd under hendelsen. Våpenmannen er ikke ukjent for politiet, ifølge operasjonslederen.

Trumps verdier kan bli beslaglagt

New Yorks justisminister Letitia James varsler beslag av Donald Trumps verdier, inkludert skyskrapere, hvis han ikke kan betale boten på 355 millioner dollar.

Fredag 16. februar ble ekspresidenten dømt til å betale en bot på 354,9 millioner dollar, om lag 3,7 milliarder kroner. Det var utfallet av et søksmål som James reiste mot Trump, samt mot hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization. Anklagen hennes gikk ut på at de har lurt til seg bedre betingelser hos banker ved å blåse opp verdiene i selskapet. Trump har varslet at han kommer til å anke dommen.

Flytyver fra Sørlandet tiltalt

De to mennene fra Lindesnes som i fjor sommer stjal og styrtet et mikrofly, er nå tiltalt. Begge var ruspåvirket under flyturen, ifølge politiet.

Den 26. juli i fjor brøt de to mennene i 20-årene fra Lindesnes seg inn i en hangar på Lista flystasjon. stjal et fly, fikk det ut av hangaren og opp i luften, ifølge tiltalen. Flyturen endte da flyet styrtet i bakken i Austad i Lyngdal, melder Lindesnes Avis. De to sørlendingene delte både bilder og videoer fra flyturen på Snapchat. Mennene, på henholdsvis 29 og 26 år, har erkjent å ha stjålet flyet. Ingen av dem hadde flysertifikat, men den ene hadde spilt flysimulator-spill på datamaskinen.

Japans handelsunderskudd krymper

Japans eksport økte nesten 12 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor, takket være bil-, bildel- og maskineriindustrien. Det viste tall som myndighetene la fram i natt norsk tid.

Eksportveksten bidro til å øke landets handelsunderskudd til rundt 125 milliarder kroner, eller rundt halvparten av det handelsunderskuddet utgjorde for ett år siden. Importen falt 9,6 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor.

Politisk aktivist død i fengsel i Belarus

Den politiske aktivisten Igor Lednik (64) er død i fengsel i Belarus der han sonet en dom på tre år for å ha ærekrenket president Aleksandr Lukasjenko. Det opplyser partiet hans. Opplysningene bekreftes av menneskerettighetsorganisasjonen Viasna.

I fengsel ble helsen hans betydelig svekket, ifølge partiet, som viser til at han led av en hjertetilstand og hadde vært gjennom en mage-tarm-operasjon. Men partiet oppgir ikke om noe av dette var årsak til dødsfallet, og partiet har heller ikke oppgitt noen dato for når han døde. Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, som bor i eksil i utlandet, legger skylden på Belarus' myndigheter for Ledniks dødsfall.

Ruud åpner mot amerikaner i Los Cabos

Norges tennisstjerne Casper Ruud skal måle krefter mot Marcos Giron fra USA i 2. runde av ATP 250-turneringen i Mexico. Det er klart etter at Giron vant over japanske Taro Daniel med settsifrene 6-4, 7–5 natt til onsdag norsk tid.

Utfallet ble klart etter at Ruud først hadde spilt double i ATP-turneringen på samme sted med amerikaneren William Blumberg mot britene Jack Draper og Daniel Evans tidligere natt til onsdag norsk tid. Denne kampen endte med seier for Ruud og Blumberg med settsifrene 6-3, 6–3. Ruud er fjerdeseedet i hardcourt-turneringen og fikk walkover i første runde.