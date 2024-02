Viktige tall for lønnsoppgjøret legges fram

Teknisk beregningsutvalg (TBU) presenterer sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling. Rapporten gir svar på hvordan det egentlig gikk med pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i de forskjellige bransjene i fjor. Det skal sørge for at alle partene har et likt tallgrunnlag før oppgjøret starter. Rapporten legges fram klokka 9.30.

Støre og andre verdensledere til stor sikkerhetskonferanse

Over 50 statsoverhoder fra alle verdenshjørner samler seg til den store sikkerhetskonferansen i München denne helgen. Også Norge sender et topptungt lag til konferansen, med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen. Hva som blir årets store samtaletema, er foreløpig ikke klart. Men i kulissene spøker det amerikanske presidentvalget og hva som vil skje i en allerede svært urolig verden dersom Donald Trump vinner.

Utstillingen av kongefamiliens egne fotografier åpner

Utstillingen «Kongelige fotografer – øyeblikksbilder fra 1890 til 1990» åpner for publikum i Dronning Sonja Kunststall rett ved slottet. Fotografene er ingen ringere en de kongelige selv, fra dronning Maud og kong Haakon og helt opp til dagens kongepar. Mange av fotografiene har tidligere aldri vært delt.

Graingers første laguttak

Det nærmer seg Norges kamper i Nations League, der to kamper mot Kroatia venter for de norske fotballjentene i februar. Hvem som får stille på laget, blir kjent på en pressekonferanse klokka 9.30. Da skal landslagssjef Gemma Grainger ta ut sin første landslagstropp til kampene. Engelske Grainger begynte i jobben 15. januar og kom fra stillingen som sjef for det walisiske kvinnelandslaget.

Bullen bryter om EM-gull i Romania

Det er duket for finale i bryte-EM i 62-kilosklassen, hvor norske Grace Bullen skal kjempe om sitt tredje gull i europamesterskapet. Hun møter Luisa Helga Gerda Niemesch fra Tyskland. Bullen har et VM-gull og to EM-gull fra før, og er allerede kvalifisert til sommerens OL etter VM-bronsen i 2023.

Toppen Bech begraves

TV-personligheten Toppen Bech begraves fra Frogner kirke fredag. Bech var kjent som både journalist, redaktør og forfatter. Hun var blant annet programleder for dokumentarserien «Herskapelig» og underholdningsprogrammet «Frokost-TV» på NRK. Hun ledet også TV-programmene «Unnskyld at jeg spør» og «Den blå timen», samt radiosendingen «Nitimen». Bech døde natt til mandag 5. februar, 84 år gammel.