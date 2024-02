Det skjer etter problemer med nedetid og store økonomiske problemer , skriver digi.no.

– Vi vil i løpet av dagen fortelle kundene hva som vil skje videre, sier daglig leder Tor Ove Henriksen i Skooler til teknologinettstedet.

Tirsdag er Skooler fremdeles i drift, og Henriksen sier til Digi at han forventer at de har svar på hva som skjer med konkursboet i løpet av dagen.

– Det jobbes med flere alternativer for at noen tar over tjenesten, sier han.