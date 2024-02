– Erna Solberg vil få den kraftigste mulige reaksjon på sine habilitetssaker, og den er enstemmig. Tydeligere kan ikke Stortinget understreke det unike og dypt alvorlige ved at en statsminister har vært inhabil i en rekke saker, gjennom en rekke år, sier Audun Lysbakken som er SVs medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Han omtaler Solbergs sak er den klart mest alvorlige av de som får kritikk.

– Habilitetsbruddene i Solbergs tilfelle har et omfang og en varighet som gjør det nødvendig å skille hennes sak ut gjennom en sterkere kritikk, sier Lysbakken.

Seher Aydar i Rødt sier Erna Solbergs brudd på habiliteten er i særklasse av de sakene kontroll- og konstitusjonskomiteen har gransket.

– Det er vanskelig å se for seg at Erna Solberg kunne fortsatt som statsminister hvis dette ble avdekket på et tidligere tidspunkt, sier Aydar etter framleggelsen.