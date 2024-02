Det Houston-baserte selskapet samarbeider tett med Nasa, og månelanderen er den første amerikanerne sender siden Apollo-programmet på 1970-tallet.

Oppskytingen skulle opprinnelig skje onsdag, men den ble utsatt på grunn av uregelmessigheter med fartøyet. Hvis alt går som det skal, lander Odysseus 22. februar.

Nasa håper at oppdraget kan bli startskuddet for en langvarig base på månen, der amerikanerne håper å samle inn is til drikkevann og rakettdrivstoff under det nye Artemis-programmet. Det er Elon Musks romselskap, SpaceX, som har bygget Falcon 9-raketten som bærer månelanderen.

Bare fem land – USA, Russland, Kina, India og Japan – har klart å lande mykt på månen. Kina har vært på månen tre ganger siden 2013, India i 2023 og sist måned var det Japans tur.

Selv om Nasa er med å sponse Odysseus-månelanderen, er brorparten av prosjektet ledet av Intuitive Machines. Skulle oppdraget bli en suksess, er det første gang et privat selskap klarer å lande på månen.