Turisten fløy dronen i sentrum av Longyearbyen onsdag, hvor det forbudt å fly uten tillatelse fordi flyplassen ligger i nærheten.

Vedkommende fløy dronen i en høyde på over 500 meter over bakken. Den maksimale tillatte høyden for all droneflygning på Svalbard er 120 meter.

Dronen ble inndratt av politiet.