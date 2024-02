I alt seks prosjekter er plukket ut til å motta årets Doga-merker , som deles ut for å løfte fram «de aller beste eksemplene på samfunnsnyttig, bærekraftig og inkluderende arkitektur».

De seks er Nye Langøyene i Oslo, som er blitt en badeøyidyll, Haukeland underjordiske holdeplass, som Doga-juryen kaller «Bergens nye katedral», Nordtvet gård barnehage, i praksis er et eneste stort lekeapparat, lysinstallasjonen Delta i det nye Tullinkvartalet i Oslo, som leder folk inn i området, et resirkulerbart trebygg kalt HasleTre – og et sekskantet hellesystem kalt Asak Flyt, som skal få unna overvann, i en tid der klimakrisen gir mer ekstremvær.

– Selv om årets mottakere er svært ulike, viser de alle hvordan god arkitektur skaper bedre løsninger for både mennesker og samfunn, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, som er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping. Formålet er å fremme nye, grønne og lønnsomme løsninger.

14. mars skal de seks prosjektene motta Doga-merket i Oslo.