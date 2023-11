Røykdykkere fra brannvesenet har lokalisert brannen som startet på et transportbånd, og brannmannskapene er i gang med slukking.

Sørøst politidistrikt skriver på X (tidligere Twitter) at brannen har ført til en del røyk over industriområdet, men at det ikke er fare for omgivelsene utenfor eller resten av industriparken.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen.