– Siktede er sterkt preget av hendelsen og situasjonen han befinner seg i, og får nødvendig oppfølging, sier advokat Morten Andreassen i en epost fra Elden Advokatfirma til NTB.

Han sier at den siktede mannen i 50-årene foreløpig ikke er avhørt, men at han er villig til å forklare seg for politiet når helsetilstanden hans tillater det.

Det var fredag morgen at politiet fikk melding om en voldshendelse i Nittedal. Da de ankom stedet fant de en kvinne i 50-årene med alvorlige skader. Hun ble kort tid etter erklært død.

Mannen som varslet om hendelsen, er nabo av kvinnen. Han ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Han samtykket lørdag til varetektsfengsling i fire uker.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan siktede stiller seg til siktelsen, verken hva gjelder de faktiske forhold eller straffskyld, opplyser Andreassen.