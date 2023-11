Det bekrefter leder Elisabeth Holand overfor TV 2.

Lofotposten skriver at avgjørelsen kom etter lørdagens styremøte og medlemsmøte i partiets lokallag på Vestvågøy.

– Vestvågøy Arbeiderparti har fått muligheten til å møte helseministeren i et teamsmøte 11. desember. Vi ser ingen grunn til å vente til dette møtet, skriver partiet i en pressemelding gjengitt av lokalavisa.

Ville ha besøk

Helse nord jobber for tiden med kuttplaner for sykehusene i Nord-Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å gå fra to til ett akuttsykehus på Helgeland, degradere Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter og fjerne akuttilbudet på Narvik sykehus.

Lokallaget i Vestvågøy har bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å gripe inn for å stanse planene, men hun har så langt ikke tatt seg tid til å møte dem.

– Det har vært utallige muligheter for helseministeren og partilederen til både å komme til Lofoten og signalisere hva de står for. Et enstemmig medlemsmøte 25.11.23 har ut fra dette besluttet å avslutte medlemskap i Arbeiderpartiet, skriver lokallaget.

Stenseng: – Beklagelig

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier til NTB at hun synes det er beklagelig at de melder seg ut.

– Min klare oppfordring har vært: Vær i partiet. Bli med å påvirke en veldig viktig prosess for helsetilbudet for folk som bor i Nord-Norge, sier hun.

Hun understreker at ingenting er besluttet i saken ennå.

– Det er lagt opp til at det skal være høringer og bred involvering fram mot en politisk beslutning, sier hun.