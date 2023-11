To personer har løpt fra stedet, melder Oslo-politiet. Politiet søker etter disse med mange patruljer.

Knivstikkingen skjedde etter at tre personer begynte å slåss, ifølge politiet.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til NTB at den fornærmede personen er en mann i slutten av 20-årene.

– Han er kjørt til sykehus. Fornærmede er alvorlig, men ikke kritisk skadd. Ingen personer er foreløpig pågrepet, sier operasjonslederen.

Stokkli forteller videre at det kan virke som det er en relasjon mellom de involverte, men at det er for tidlig å si noe konkret om hva denne relasjonen kan være.

– Det har vært en del vitner til hendelsen. Vi har sperret av et område, samtidig som vi gjennomfører avhør. Vi leter også etter to personer.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 15.38.