Norges Fiskarlag fikk tidligere denne uka beskjed om at sertifiseringsprosessen er fullført, og at de norske eksportørene kan ta i bruk MSC-sertifikatet.

Merket til Marine Stewardship Council (MSC) er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske.

– Til tross for at fjoråret ble et rekordår for både torsk og hyse vil resertifiseringen av MSC være positivt for ytterligere å styrke posisjonen til norsk torsk og hyse i tiden fremover, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Torskefiskeriet i nord består av den stedbundne kysttorsken og skrei som har vandret fra Barentshavet til norskekysten.

Mens barentshavtorsken ble MSC-sertifisert i 2010, fikk kysttorsken sertifisering i 2011, under vilkår av at det kom på plass en godkjent oppbyggingsplan for kysttorsken. Og fordi kysttorsken blander seg med skreien i vintersesongen, mistet all torsk fanget innenfor 12 nautiske mil (nord for 62. breddegrad) sin MSC-sertifisering 15. august i 2021.