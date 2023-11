På Gardermoen ble de rundt 80 evakuerte møtt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han sier til TV 2 at de som landet på Gardermoen, var slitne, men lettet.

– Det er sterke inntrykk. Det var veldig kaldt, særlig for ungene. De fikk på seg ulltepper og kom inn i varmen, og så er det en del prosedyrer de skal gjennom, sier statsministeren til TV 2. Også før flyet landet sa han til NRK at det var sterkt å være til stede.

– De reiser jo fra den mest brutale krigen, og så kommer de til det veldig velorganiserte Norge. Her er det politi, grensekontroll, Nav, flotte folk som tar imot, sa Støre.

Også helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker ble sendt til flyplassen for å ta imot flyet, som tok av fra Egypts hovedstad Kairo lørdag ettermiddag.

Ifølge UD kom en større gruppe norske borgere seg ut av Gaza via grenseovergangen Rafah lørdag.

– Vi er glade for at mange norske borgere har kunnet komme ut av Gaza og nå er på vei hjem til Norge. Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker det, skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tidligere på dagen.