Frølich sier at Kontrollkomiteen avventer en granskning.

– Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at staten styres korrekt, og at reglene følges. Det er derfor naturlig at denne saken havner på vårt bord. Vi bør imidlertid avvente granskningen før vi avgjør om noen bør holdes konstitusjonelt ansvarlig for regelbruddet, sier Frølich.

Fredag gikk direktør Sofie Nystrøm av med umiddelbar virkning etter at det ble kjent at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde tatt opp totalt 200 millioner kroner i lån fra selskapet Norwegian Property, som de også leide kontorlokaler hos.

– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem, sa Nystrøm tidligere fredag.