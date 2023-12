– Jeg er svært takknemlig og ydmyk over å ha fått jobben som ansvarlig redaktør i Ringsaker Blad. Nå vil jeg og resten av redaksjonen gjøre vårt beste for at leserne skal glede seg til å åpne avisen på nett og papir – hver eneste dag, sier hun i en pressemelding.

Rasmussen vokste opp i Kragerø på Telemarkskysten, og har lest lokalavisen der siden hun var liten jente.

– Med meg ved roret skal vi fortsette å være best på siste nytt, samtidig som jeg ønsker å få inn flere sterke menneskehistorier og saker som treffer oss midt i hjertet, sier hun.

Hun tiltrer stillingen 1. januar.