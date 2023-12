– Det har aldri vært flere mennesker på flukt, og den siste tiden har vi vært vitne til en forferdelig humanitær situasjon i Gaza som blir mer og mer dramatisk for hver time som går, samtidig som krigen i Ukraina fortsatt raser. At SV velger nettopp dette året til å velsigne bistandskutt, er svært spesielt, sier Rotevatn i en pressemelding.

SV og Venstre har brukt å stå sammen om å prioritere verdens fattige. I statsbudsjettet for 2024 som regjeringspartiene og SV kom til enighet om søndag formiddag, ryker bistandsmålet om å gi en prosent av brutto nasjonalinntekt.

– Det er vel å bra å styrke velferdsordninger for folk i Norge, men jeg synes faktisk et så rikt land som vårt skal ta seg råd til å gi en prosent i bistand. Det gjorde vi i alle årene med borgerlige budsjetter, sier Rotevatn.

Venstre-nestlederen ser også på budsjettet som tynt og grått for klimaet, og peker blant annet på at det har blitt dyrere å velge utslippsfrie biler enn det var for to år siden.

– Nå nærmer klimamålet i 2030 seg med stormskritt, og SV har skuslet bort snart en hel stortingsperiode uten å ha imponerende klimaresultater å vise til.