– Han er ikke i en tilstand som gjør at vi kan avhøre ham ennå, skriver politiadvokat og påtaleansvarlig Christian Finnanger i en teksmelding til NTB mandag morgen.

Torsdag lå den skadde mannen i koma.

Det var klokken 16.53 tirsdag at politiet fikk melding om skyteepisoden. Mannen ble truffet av flere skudd, men Finnanger ønsker ikke å gå ut med hvor mange.

Politiet mener at hendelsen har tilknytning til et kriminelt miljø, men at den ikke har tilknytning til Moss. Politiet har også bedt om bistand fra Sverige til etterforskningen.

Ingen er foreløpig pågrepet etter hendelsen.