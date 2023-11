Huseieren tapte over 7 millioner kroner fordi huset ved en feil ikke var forsikret, skriver Namdalsavisa.

Mannen skrev under en ti års leiekontrakt i 2019 og flyttet inn i bolighuset i Salsnes, 25 kilometer nord for Namsos. Han fikk også disponere også uthuset / garasjen, som lå for seg selv.

Huseieren fikk tidligere i år behov for egenkapital til kjøp av bolig, og bestemte seg for å selge huset. I mars ga han leieboeren beskjed om at han kom til å bli oppsagt.

Leieboeren var ikke enig i oppsigelsen, men skrev under oppsigelsen dagen etter.

12. mai skulle det komme en takstmann og en fotograf for å forberede salget av huset, men før de kom fram brøt det ut brann. Både bolighuset og uthuset /garasjen ble totalskadd.

Leieboeren har hele tiden nektet seg skyldig, men Trøndelag tingrett fant ham skyldig. Dommerne utelukket teoriene om at et ledningsbrudd og lynnedslag hadde forårsaket brannen.