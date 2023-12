– Det er uforståelig at regjeringen er så bakpå i en så kritisk tid for Ukraina, en kamp som er fundamental også for vår egen sikkerhet, sier Eriksen Søreide, som leder utenriks- og forsvarskomiteens, til Dagens Næringsliv.

Nammo har bedt om 850 millioner i investeringer, mens regjeringen hittil har gitt 75 millioner. I starten av 2023 kunngjorde regjeringen kjøp av granater for 4,3 milliarder kroner, men hittil er under halvparten kontraktfestet.

– Vi får svært dårlige svar på hvorfor kontraktene tar så lang tid og hvorfor ikke regjeringen etterkommer Nammos ønske om investeringsstøtte. Resultatet blir at alliansen ikke klarer å levere nok granater til Ukraina og vår egen beredskap, og at selskapet kan komme til å flytte ny produksjon ut av landet, sier Eriksen Søreide.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier de følger saken tett, og han utelukker ikke at regjeringen kommer til å gjøre mer.

– Vi har bidratt med bestillinger som legger grunnlaget for at Nammo kan øke produksjonen. Vi har lagt inn store beløp i ordrer på ammunisjon og sikkerhet for Nammo til at de kan komme i gang, sier Støre.