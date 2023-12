– Jeg registrerer at lagmannsretten i dag har avsagt dom og tar det til etterretning. Det er ikke naturlig at jeg kommenterer domstolens avgjørelse, de er uavhengige av meg, sier Mehl til NTB.

Dagbladet omtalte saken først.

– Tankene mine går først og fremst til de etterlatte som etter så mange år fremdeles må leve uten svar, tilføyer justisministeren.

Tirsdag formiddag ble 53 år gamle Vassbakk frikjent for det 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs i Gulating lagmannsrett. Han ble også frikjent for oppreisningskravet fra Tengs-foreldrene.

Vassbakk har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Etter domsavsigelsen sa bistandsadvokat for foreldrene til Tengs, John Christian Elden, at han forventer at politiet jobber videre med saken.