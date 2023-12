Vinmonopolet har fulgt med på om salgskurven ville stupe i en tid der mange har strammere økonomi. Men det har ikke skjedd, ifølge en prognose som oppsummerer årets salg.

– Mange vil nok holde på hverdagskosen med god mat og god drikke. Det er en antakelse vi har, nemlig at det kan ligge en forklaring i dyrtiden, sier presseansvarlig Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

– Drikker ikke mer enn før

Under koronapandemien gikk salgstallene kraftig opp som følge av tidvis full stopp i grensehandel, taxfreesalg og uteliv. Selv om nivåene har falt i årene etterpå, ligger volumet fortsatt godt over hva det gjorde før pandemien. I år ligger prognosen an til å ende på 95,5 millioner liter. I 2019 ble det solgt 82,6 millioner liter.

Vinmonopolet har stilt seg spørsmålet om vi nå har nådd et nytt normalnivå.

– Det er ingen grunn til å tro at nordmenn drikker mer enn før, sier Nordahl. Han mener at det heller skyldes at forbruksmønsteret har endret seg noe.

Forklaringer kan være at taxfreekvoten ble strammet inn i 2021. Folketallet har også økt, noe som bidrar til at volumet går opp. Og når mange har litt dårligere råd, kan det hende at færre går ut på byen. At færre tar seg råd til utenlandsturer – og dermed blir det mindre taxfreesalg, kan være en annen forklaring. Mindre grensehandel likeså.

Nordahl viser til at man så noe av det samme under finanskrisen i 2008. Folk kuttet i de store utgiftene, men kunne skeie ut med en god flaske for å kose seg.

– Sist gang salget gikk ordentlig ned var under lavkonjunkturen på 1990-tallet, sier Nordahl, som påpeker at etter jappetiden fulgte en periode med skyhøy rente og høy arbeidsledighet.

Mindre rødvin og brennevin

Vinmonopolets prognose er basert på faktiske salgstall til og med uke 51, pluss prognose over salget i årets siste uke. Den endelige oversikten kommer rett over nyttår.

Oversikten viser:

* Vi handlet 77,4 millioner liter vin og 12,9 millioner liter brennevin i år.

* Alkoholfritt drikke økte med 20 prosent fra i fjor.

* Sider øker med 14 prosent

* Salg av hvitvin, rosévin og musserende vin økte noe – med mellom 3 til 1 prosent.

* Brennevinssalget gikk ned 5 prosent.

* Rødvin gikk også ned 5 prosent.

* Rødvin er likevel den kategorien det ble solgt mest av, 40,5 millioner liter.

* Det ble solgt 23,9 millioner liter hvitvin, 12,9 millioner liter brennevin, 6,9 millioner liter musserende vin, 4,2 millioner liter rosévin og 3,5 millioner liter øl.

Folk vil ha lett og lyst

Vinmonopolet ser tydelig det de omtaler som «den lette og lyse trenden». Det betyr at mange velger bort drikke med mye sukker, mange kalorier og høyt alkoholinnhold.

– Det er en utvikling vi har sett over mange år, sier Nordahl.

Hvitvin, rosévin og musserende vin selger mer. Det gjør også øl og sider – og ikke minst alkoholfritt drikke.

– Det er en makrotrend vi har sett siden 2010. Dette tror vi skal fortsette, sier Nordahl.

Han mener det kan trekkes en forbindelseslinje til vær og temperaturer. Varme somre gir folk lyst på det lyse og lette. Det er også mange som er opptatt av å leve sunt og derfor ønsker å velge disse alternativene.

Bobler mer populært

To undertrender kan man også noterer seg:

– Alt med bobler har hatt en økende popularitet. Musserende vin, øl, sider, eller alkoholfritt. Mange synes åpenbart at bobler er gøy, sier Nordahl.

Og så har alkoholfritt drikke etablert seg som et godt alternativ for mange. For første gang har Vinmonopolet solgt over en million liter. Totalt 1,1 millioner liter, lyder prognosen på.