Houthier advarer Vesten, USA og Israel

Enhver fiendtlig handling mot Jemen vil få forferdelige følger og enorme kostnader, advarer et medlem av houthienes politbyrå. – Houthiene vil ikke svikte Palestina-saken selv med trusler fra USA, Israel og Vesten, sier Ali al-Qahoum i et intervju med TV-kanalen Al Mayadeen.

Situasjonen i Rødehavet har blitt mer anspent og usikker etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober. De Iran-støttede houthi-opprørerne i Jemen har utført en rekke angrep på fartøyer i Rødehavet, samt skutt droner og raketter mot Israel.

Våpenhvile til etter valget i Kongo

I Kongo er det enighet om å forlenge våpenhvilen med to uker, bekrefter en amerikansk talsperson. Dermed varer den til etter valget i landet.

En ikke-navngitt tjenesteperson i Biden-administrasjon opplyste torsdag til nyhetsbyrået Reuters at våpenhvilen som ble inngått tidligere i uka, var forlenget med to uker. Fredag bekreftet Adrienne Watson, talsperson for Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd, våpenhvilen, som skal vare til 28. desember.

Matthew Perrys dødsårsak offentliggjort

«Friends»-skuespiller Matthew Perry døde av det bedøvende legemiddelet ketamin, går det fram av obduksjonsrapporten, ifølge nyhetsbyrået AP. I rapporten heter det at 54-åringen også druknet, men at dette var en sekundærfaktor i dødsfallet, som regnes som et uhell.

Kransarteriesykdom og buprenorfin, som brukes i behandling av opoidavhengighet, bidro også til dødsfallet. Perry ble funnet livløs i hjemmet sitt i Los Angeles 28. oktober.

Ukraina har satt patriarken på ettersøkt-liste

Innenriksdepartementet i Ukraina har ført opp patriark Kirill, overhode for den russisk-ortodokse kirken, på sin liste over ettersøkte personer. Ukrainske myndigheter beskylder patriarken for å bidra i konflikten.

Sikkerhetstjenesten i Ukraina publiserte i forrige måned et notat der det het at patriarken «har krenket ukrainsk suverenitet» ved å være i en posisjon der han er en «del av omgangskretsen til Russland militære og politiske lederskap».

Kvinne påkjørt av lastebil i Bergen

En kvinne ble natt til lørdag fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en lastebil i Bergen sentrum. Kvinnen var bevisstløs etter ulykken, men skadeomfanget er ikke kjent.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha sett hendelsen.

To kritisk skadd i trafikkulykke i Heim kommune

To personer er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E39 i Heim kommune i Trøndelag sent i går kveld. I tillegg har en person uavklarte skader, opplyser politiet.

Den første meldingen til nødetatene gikk ut på at det var en frontkollisjon, men hva som har skjedd, er foreløpig ikke klart. Ulykken skjedde rundt en kilometer øst for broen til Valsøya.

Brann på helsetun i Hommelvik

Ti personer er sjekket av helsepersonell etter at det i natt brøt ut brann i et helsetun i Hommelvik i Malvik kommune. Ingen personer er meldt skadd. Evakueringsarbeidet opplyses å ha vært vanskelig da det var en god del røyk i korridorene.

Politiet opplyser til NTB at brannen startet i en seng på et av rommene. Årsaken til brannen er ikke kjent. På grunn av sprinkleranlegget som ble utløst, ble det en del vannskader på stedet.