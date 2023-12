– For første gang har vi fysiologiske målinger som støtter reineiernes gjentatte rop om ro der reinen beiter og der det er menneskelig aktivitet. Reinen har et stort behov for å kunne tygge drøv i fred og for å få hvile i fred, sier forsker Gabriela Wagner ved NIBIO Tromsø.

I samarbeid med forskerkollegaer ved universitetene i Lausanne, Zürich og Tromsø har Wagner undersøkt hvordan endringer i daglengde påvirker søvnrytmen til reinsdyr. Funnene ble nylig publisert i tidsskriftet Current Biology.

Mer aktive om sommeren

Om sommeren, når det er rikelig med mat, spiser reinsdyra så å si døgnet rundt for å forberede seg til den lange, kalde og matfattige arktiske vintersesongen.

Forskningen har vist at reinen er mer aktiv på dagtid om våren og høsten, når det er forskjell på dag og natt. Om sommeren derimot, når det er lyst hele døgnet, er reinsdyra aktive nesten hele tiden.

Undersøkelsene av søvnaktivitet ble gjort ved hjelp av EEG, som måler hjernens elektriske aktivitet. Bølgefrekvensen, altså antall bølger per sekund (hertz), sier noe om hvorvidt man er våken, i døs eller i søvn.

Resultatene fra EEG-målingene viste at reinsdyra sov omtrent like lenge om vinteren som de gjorde om sommeren og høsten – til tross for at dyra var mye mer aktive om sommeren.

Kan bidra til mindre søvnbehov

Atferden til reinsdyra som tygget drøv, minnet om atferden til sovende reinsdyr – begge sto eller satt stille. De reagerte mindre på forstyrrelser fra dyra i båsene ved siden av. Forskerne målte dette ved å notere når reinsdyra kikket bort mot naboen.

– Dette kan bety at drøvtygging bidrar til å redusere søvnbehovet. Det er en stor fordel for reinen at drøvtyggingen ikke nødvendigvis går på bekostning av søvnkvalitet, forklarer søvnekspert Melanie Furrer.

I tillegg påpeker NIBIO-forsker Wagner at drøvtygging dekker reinens behov for søvn. Det fører til at de kan bruke mer tid for å spise mer i den korte vekstsesongen i nord.