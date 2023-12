Det har den siste tiden kommet flere ukrainske asylsøkere til Norge.

Onsdag gir Justis- og beredskapsdepartement en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI), som klargjør at disse ikke skal få midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, dersom det andre statsborgerskapet er i et land UDI anser som trygt for søkeren.

– Retten til beskyttelse gjelder ikke for personer som er trygge i et land de selv er borgere av. Når ukrainere søker asyl i Norge til tross for at de også har statsborgerskap i land som Ungarn, Sverige og USA, er dette i utgangspunktet misbruk av asylinstituttet, sider justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.