– Jeg er glad for at offentlige ansatte nå får en AFP-ordning som er bedre tilpasset pensjonsreformen. Den nye ordningen vil legge til rette for et lengre arbeidsliv i offentlig sektor, samtidig som det fremdeles vil være mulig å gå av tidlig med et godt pensjonsnivå for de som ønsker det, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Den nye ordningen gjelder for alle som er født i 1962 eller senere. Ny AFP kan bli utbetalt fra 2025 når 1963-kullet fyller 62 år.

I praksis betyr det nye forslaget at man ta ut pensjon fleksibelt og fritt og kombinere det med arbeidsinntekt. Omleggingen gjør at det lønner seg å jobbe lenger enn det gjør i dag, ifølge regjeringen.