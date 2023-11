– Jeg er svært glad for at vi har fått melding om at norske borgere har fått melding om at de kan reise ut av Gaza. Vi tar nå kontakt med de som står på listen, og håper de klarer å komme seg trygt fram til grenseovergangen ved Rafah, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) etter at det ble kjent at 51 nordmenn slipper ut av Gaza onsdag.

Han understreker at å reise innad i Gaza er svært farlig, og enhver må vurdere ut fra egen situasjon om man ønsker å ta seg til Rafah nå.

– Å få ut norske borgere har vært og er fortsatt vår høyeste prioritet. På egyptisk side står et norsk team klare for å gi nødvendig hjelp. De skal også sørge for at de norske borgerne kommer seg til Kairo, og etter hvert til Norge, sier Eide.

Han sier at Gaza er en krigssone, og at situasjonen har forverret seg dramatisk de siste ukene.

– Jeg har vært, og er fortsatt, svært bekymret for alle som har gjennomlevd dette marerittet, sier utenriksministeren.